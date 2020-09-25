В. Рязанский: Индексация пенсий будет продолжаться

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о планах по повышению пенсий.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области сообщил, что индексация пенсий в РФ будет проводиться до 2024 года. По его словам, эта норма прописана в федеральном законе. «В этом году пенсии проиндексированы на 6,6- 6,7 проц, в 2021-м –на 6,3–6,5 проц., 2022-м — на 5,9 проц., в 2023–24 годах – на 5,6 проц» — сказал сенатор.

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Парламентарий также отметил рост наполняемости Пенсионного фонда, что по его словам, обусловлено ростом «белых» зарплат в стране. «Чем меньше будет «серых» зарплат, тем благополучнее будет Пенсионный фонд», — подчеркнул Валерий Рязанский.

При этом сенатор допустил, что в текущем году взносы в ПФР могут быть недополучены из‑за пандемии. Однако дефицита в пенсионной системе не ожидается. «Государство обязано компенсировать любой дефицит пенсионной системы», — подчеркнул он.

Валерий Рязанский также анонсировал изменения расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). По его словам, Правительство предложило исчислять его исходя от средне-медианного среднедушевого дохода в России.

«Средне-медианный доход отличается от среднестатистического по стране. Согласно расчетам он составляет 44,2% от средней зарплаты. В 2021 году средне-медианный среднедушевой доход в России составит 28,6 тысячи рублей. А минимальный размер оплаты будут рассчитывать как 42% от средне-медианного дохода», — отметил парламентарий.

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