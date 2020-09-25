В ходе учений ООО «Газпром подземремонт Уренгой» отработало чрезвычайные сценарии

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 сентября 2020, 17:15

По поручению президента Российской Федерации 22–23 сентября 2020 года МЧС России провело командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным разливом нефти и нефтепродуктов.

В учениях были задействованы органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации, осуществляющие хранение ГСМ. Активная часть учений прошла и на Ямале.

22 сентября в рамках всероссийских учений прошла объектовая тренировка по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на складе ГСМ филиала Уренгойского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой». В тренировке участвовали работники базы производственного обслуживания, нештатные формирования гражданской обороны филиала.

К объектовой тренировке привлекался личный состав, пожарная и специальная техника и оборудование для ликвидации разливов нефтепродуктов 4-го отряда Федеральной противопожарной службы по ЯНАО. В ходе учений были отработаны все возможные сценарии, предусмотренные Планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на базе производственного обслуживания Уренгойского филиала.

Справка

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» — специализированная компания по капитальному и подземному ремонту скважин. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности в интересах газодобывающих предприятий ПАО «Газпром»: капитальный и текущий ремонт, извлечение подземного оборудования, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение, ликвидацию и консервацию скважин всех назначений; работы по интенсификации и освоению скважин. Компания занимается организацией и проведением буровых работ, работ по заканчиванию и испытанию скважин.

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» включает в себя семь управлений интенсификации и ремонта скважин (УИРС). Предприятие ведет деятельность в таких регионах, как Ямало-Ненецкий автономный округ, Оренбургская область, Краснодарский край, Астраханская область, Камчатский край, Иркутская область, республики Коми, Саха (Якутия), Калмыкия и др.

С 2014 года предприятие входит в структуру холдинга ООО «Газпром центрремонт». В коллективе предприятия трудятся более 3000 человек. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

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