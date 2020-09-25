Газовики «Газпром добыча Надым» отправили послание потомкам в 2045 год

Source: Gazprom in Russian

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25 сентября 2020, 20:45

25 сентября в Надыме состоялась церемония закладки «Капсулы времени» с посланием к потомкам. Таким образом работники «Газпром добыча Надым» решили увековечить память о 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и отдать честь павшим в 1941–1945 гг. На мероприятие в Сквере памяти, разбитом газовиками этой осенью, собрались представители компании и учащиеся 2-й городской школы — активисты школьного поискового движения.

Текст послания зачитал исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом Андрей Тепляков: «Дорогие потомки! Мы, работники „Газпром добыча Надым“, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в память о подвиге народа, обращаемся к вам через десятилетия и хотим передать эстафету добрых дел, импульс созидательной энергии, ориентир на стремление к новым свершениям во благо нашей Родины».

Газовики по собственному примеру призвали будущее поколение не забывать героического прошлого нашей страны, продолжать традиции первооткрывателей северных месторождений, хранить мир. Открыть «Капсулу времени» завещано через 25 лет в год 100-летия Победы.

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 14 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

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