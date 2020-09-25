Газовое хозяйство Нижегородской области готово к новому отопительному сезону

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 сентября 2020, 19:00

Специалисты компании «Газпром газораспределение Нижний Новгород» завершили подготовку газового хозяйства Нижегородской области к прохождению осенне-зимнего периода 2020–2021 гг. Выполненные работы позволят обеспечить надежное и безаварийное газоснабжение потребителей в сезон максимальных нагрузок на газораспределительную систему в регионе.

В соответствии с утвержденным графиком работ выполнено техническое обследование более 1700 км газопроводов на герметичность и более 1500 км на целостность изоляции. Проведено техническое обслуживание и ремонт 4773 и замена 43 пунктов редуцирования газа. Были отремонтированы 54 установки электрохимической защиты, что позволит защитить газопроводы от воздействия коррозии и обеспечить бесперебойную транспортировку природного газа потребителям.

Также газовики провели ревизию более 45 603 единиц запорной арматуры, произведена замена 41 отключающего устройства в подземном исполнении. Специалисты выполнили покраску более 131 километров газовых сетей и заменили 277 опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон. Подготовлено 588 единиц специализированной техники.

«Основная задача компании — обеспечивать безаварийную и бесперебойную транспортировку газа потребителям в любое время года, и особенно в период низких температур. Учитывая объем проделанных работ, к новому отопительному сезону газораспределительные сети полностью готовы», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Андрей Каширин.

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