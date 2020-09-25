Для учащихся детских спортивных школ был организован специальный показ фильма «Стрельцов»

Source: Russia Ministry of Sport

24 сентября в кинотеатре «Октябрь» по инициативе Министерства спорта Российской Федерации состоялся специальный показ фильма «Стрельцов» для детей – учащихся спортивных школ, участников футбольного турнира «Кожаный мяч» и проекта «Мини-футбол – в школу». Мероприятие было организовано кинокомпанией «Централ Партнершип» в день выхода фильма в широкий прокат.

Юные спортсмены с интересом посмотрели ленту, рассказывающую о непростой биографии легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. О съёмках картины ребятам рассказали исполнитель главной роли Александр Петров, исполнитель роли футболиста Валентина Иванова Ефим Петрунин, продюсер фильма Алексей Учитель и режиссёр Илья Учитель.

Специальный показ посетили Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, бывшие игроки национальной сборной по футболу Динияр Билялетдинов и Дмитрий Булыкин и другие.

«Надеюсь, что этот фильм посмотрят миллионы ребятишек, – отметил Олег Матыцин. – Спорт всегда формировал модель поведения. Эдуард Стрельцов – это человек, который прошёл тяжелейшие испытания, но остался верен себе, своей команде, тренеру, близким. Он дарил миллионам людей радость от футбола и победы. Благодаря таким фильмам у нашей молодёжи формируется уважение к культуре и традициям, любовь к спорту».

«Мне фильм очень понравился, – поделился впечатлениями Станислав Черкесов. – Каждый зритель для себя что-то в этом фильме найдёт. Необходимо снимать побольше таких фильмов для молодёжи, чтобы они помнили нашу историю, и это касается не только футбола».

«Я мечтал стать футболистом, потом – артистом, и в этом фильме всё сложилось воедино», – сказал исполнитель главной роли Александр Петров. Популярный российский актёр был нарасхват у юных зрителей фильма, никому не отказал в фото и автографе на память.

Фото: кинокомпания «Централ Партнершип»

Пресс-служба Минспорта России

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