Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в VIII Белорусско-Российском молодежном форуме.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в VIII Белорусско-Российском молодежном форуме, который состоялся в рамках VII Форума регионов Беларуси и России. Мероприятие, посвященное теме сохранения исторической памяти, прошло в режиме видеоконференции.

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Инна Святенко огласила участникам Форума приветственный адрес от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга «Консолидация молодых граждан наших стран является залогом не только дальнейшего расширения гуманитарных связей, но и гарантией дальнейшего укрепления наших отношений в целом», — отмечалось в приветствии.

Консолидация молодых граждан наших стран является залогом не только дальнейшего расширения гуманитарных связей, но и гарантией дальнейшего укрепления наших отношений в целом

Участие молодежи в общественно-политических, экономических и социокультурных процессах глава Комитета СФ назвала важным фактором развития обеих стран.

Инна Святенко

Инна Святенко указала на символичность проведения Форума на тему сохранения исторической памяти в годовщину 75-летия Великой Победы и пожелала участникам мероприятия продуктивной работы.

Председатель Палаты молодых законодателей при СФ Александр Сапронов в своем выступлении назвал события Великой Отечественной войны одной из самых трагических, но одновременно и героических страниц общей истории братских народов Беларуси и России.

«Память об этом тяжелом времени, об испытаниях, через которые прошли обычные люди, о Великой Победе должна бережно храниться. Задача молодежи – помнить и передать будущим поколениям знания о том, какой высокой ценой была завоевана Победа», — сказал он.

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