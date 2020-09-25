И. Святенко наградила победителей Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края» от г. Москвы

Source: Russia – Council of the Federation
В конкурсе приняли участие более 200 тысяч ребят из 24 регионов, среди победителей — 27 московских школьников.
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в СФ от законодательного органа государственной власти города Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы встретилась с московскими школьниками, победителями Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края».
Сенатор поблагодарила вдохновителей и организаторов конкурса за огромную воспитательную работу, проводимую с детьми.
Мероприятие проводится уже четвертый год при поддержке Совета Федерации. В конкурсе приняли участие более 200 000 детей из 24 регионов, пределен 191 победитель, 27 из которых – московские школьники.
Конкурсанты в форме эссе, сочинений, диалогов и дискуссий размышляют на тему любви к своей малой родине, прославляют ее, обсуждают тему победы нашего народа в Великой Отечественной войне, рассказала сенатор.
Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Инна Святенко
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Инна Святенко
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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
18 из 21
Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
19 из 21
Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
20 из 21
Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„
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Инна Святенко поблагодарила юных москвичей за духовную зрелость личности и высокую гражданскую позицию. «Летом в стенах Совета Федерации проходила выставка работ участников конкурса. И все они продемонстрировали искренний и заинтересованный взгляд молодого поколения к событиям, которые происходят в нашей стране», — отметила Инна Святенко.
В церемонии также приняли участие инициаторы конкурса -известные учёные супруги Ольга и Владимир Фомичёвы.