И. Святенко наградила победителей Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края» от г. Москвы

Source: Russia – Council of the Federation

В конкурсе приняли участие более 200 тысяч ребят из 24 регионов, среди победителей — 27 московских школьников.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в СФ от законодательного органа государственной власти города Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы встретилась с московскими школьниками, победителями Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края».

Сенатор поблагодарила вдохновителей и организаторов конкурса за огромную воспитательную работу, проводимую с детьми.

Мероприятие проводится уже четвертый год при поддержке Совета Федерации. В конкурсе приняли участие более 200 000 детей из 24 регионов, пределен 191 победитель, 27 из которых – московские школьники.

Конкурсанты в форме эссе, сочинений, диалогов и дискуссий размышляют на тему любви к своей малой родине, прославляют ее, обсуждают тему победы нашего народа в Великой Отечественной войне, рассказала сенатор.

Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

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Инна Святенко

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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

11 из 21

Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

12 из 21

Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

13 из 21

Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

14 из 21

Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

15 из 21

Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

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Инна Святенко

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Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

18 из 21

Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

19 из 21

Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

20 из 21

Награждение победителей Всероссийской детской школы — конкурса “Портрет твоего края„

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Инна Святенко поблагодарила юных москвичей за духовную зрелость личности и высокую гражданскую позицию. «Летом в стенах Совета Федерации проходила выставка работ участников конкурса. И все они продемонстрировали искренний и заинтересованный взгляд молодого поколения к событиям, которые происходят в нашей стране», — отметила Инна Святенко.

В церемонии также приняли участие инициаторы конкурса -известные учёные супруги Ольга и Владимир Фомичёвы.

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