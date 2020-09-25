Командно-штабные учения «Кавказ-2020»

Source: President of Russia – Kremlin

В рамках основного этапа учений подразделения Вооружённых Сил России совместно с воинскими контингентами Армении, Белоруссии, Китая, Пакистана и Мьянмы отрабатывают действия по отражению атаки, нанесению огневого поражения силам условного противника и переходу в наступление.

К выполнению учебно-военных задач привлечены военнослужащие 58 общевойсковой армии Южного военного округа, часть сил 20 общевойсковой армии Западного военного округа, соединения Воздушно-десантных войск, бригада армейской авиации, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, беспилотной авиации, боевого, технического, тылового и медицинского обеспечения, воинские формирования иностранных государств.

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