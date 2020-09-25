Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное25.09.2020 20:51

«Космические технологии» для школьников

На протяжении 10 дней пять команд проходили обучение в рамках инженерной образовательной программы «Космические технологии», организованной образовательным Центром выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи «Взлет» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

Совместно со своими наставниками участники разрабатывали технологические проекты профильного направления:

гидрометеорологические космические аппараты типа «Метеор-М»;

научная аппаратура для экспериментов с борта российского сегмента Международной космической станции;

малая спутниковая платформа формата CubeSat 3U+;

программно-аппаратный комплекс по приему данных высокого разрешения L диапазона.

В пятницу, 25 сентября 2020 года, состоялась защита проектов участников. Команды демонстрировали экспертам отрасли работу своих прототипов, а также отвечали на заданные тематические и общекомандные вопросы специалистов ракетно-космической промышленности России.

«Я желаю вам не останавливаться, двигаться только вперед и быть двигателем прогресса и развития! Пусть каждый из вас найдет свое призвание, получит желаемую профессию и реализует себя», — поздравил участников директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

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