Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ВДЦ Океан#ВНИИЭМ25.09.2020 20:17

Онлайн-встреча на смене в Центре «Океан»

Сегодня, 25 сентября 2020 года, на базе Всероссийского детского центра «Океан» специалисты крупных федеральных компаний в рамках тематической смены рассказали участникам о своем профессиональном пути. Более 120 ребят с пяти разных площадок детского центра подключились к онлайн-встрече с профессионалами из различных сфер.

Госкорпорацию «Роскосмос» представляли работники Корпорации «ВНИИЭМ». Ксения Соседко, методист 102 отдела рассказала детям об истории отрасли, видах деятельности и продукции корпорации, а Никита Ангеловский, техник 32 отдела (призер Чемпионата WorldSkills по компетенции «Электроника») рассказал детям о технических и инженерных специальностях, о том, в каких учебных заведениях можно обучиться, чтобы работать в российской ракетно-космической отрасли.

«Встреча с деловыми людьми» прошла в рамках федерального социального проекта «Справочно-игровой сервис SkillCity». На протяжении всей смены дети знакомятся с социальным приложением SkillCity для мобильного телефона и профессиями крупнейших компаний, офисы которых открыты в виртуальном городе.

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