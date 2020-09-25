О. Алексеев в ходе работы в Саратовской области обсудил вопросы ремонта дорог, подготовки к отопительному сезону

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Энгельсский район Саратовской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил г. Энгельс. Вместе с представителями общественности и районной администрации он осмотрел участки улично-дорожной сети, ремонт которых идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пообщался с жителями.

Задача — не только отремонтировать дороги и тротуары, но сделать это качественно и в срок

По словам сенатора, в этом году Энгельсскому району на ремонт дорог выделено почти 600 млн руб. Многие улицы вызывают нарекания жителей, требуется ремонт тротуаров. «Задача — не только отремонтировать дороги и тротуары, но сделать это качественно и в срок. Ведь от их состояния напрямую зависит безопасность, качество жизни населения, инвестиционная привлекательность региона», — отметил Олег Алексеев.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил г. Энгельс

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил школу «Патриот»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил г. Энгельс

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе выяснил, как обстоят дела с обеспечением младших школьников бесплатным горячим питанием

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил г. Энгельс

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Обсуждалась также готовность района к отопительному сезону. «На особом контроле – подготовка к отопительному сезону Лётного городка. В прошедшую зиму из этого микрорайона поступали жалобы на отсутствие отопления», — сказал парламентарий.

Сенатор осмотрел ход реконструкции котельной. «За прошедшее время сделано очень много: проложены трубы, закуплены два современных котла для котельной, один из которых уже установлен. В домах появилась горячая вода», — сообщил Олег Алексеев. Он подчеркнул, что постоянный контроль общественности хорошо стимулирует и власть, и ресурсные организации, и управляющие компании.

Парламентарий также посетил школу «Патриот», где вместе с кадетскими классами обучается свыше 1 тыс. учеников. Сенатор совместно с представителями родительского комитета осмотрел пищеблок, выяснил, как обстоят дела с обеспечением младших школьников бесплатным горячим питанием. «С 1 сентября дети обеспечены разнообразным и полезным питанием, качество обедов устраивает всех», — подытожил Олег Алексеев.

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