Павел Сорокин встретился с ректором РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина Виктором Мартыновым

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин встретился с ректором РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Виктором Мартыновым.

В ходе встречи замглавы Минэнерго России и ректор РГУ им. И.М. Губкина обсудили вопросы сотрудничества с ВУЗом, в том числе подготовки кадров в сфере IT для нужд нефтегазовой отрасли. Кроме того, участники встречи отметили важность сохранения актуальными экологических аспектов добычи, транспортировки и хранения углеводородов.

20.03.2020

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся 20-я юбилейная международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум.

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