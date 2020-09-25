Председатель СФ В. Матвиенко поздравила Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Н. Кочанову с юбилеем

Source: Russia – Council of the Federation

«Ваши трудолюбие, целеустремленность и энергия вдохновляют женщин-политиков», — отметила спикер СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга направила поздравительную телеграмму Председателю Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой в связи с юбилеем.

Председатель СФ отметила, что Наталья Кочанова стала первой женщиной в истории своей страны, которая заняла пост заместителя премьер-министра Республики Беларусь, главы Администрации Президента Республики Беларусь, а позднее Председателя Совета Республики Национального собрания.

«Ваши трудолюбие, целеустремленность и энергия вдохновляют женщин-политиков, для которых Вы являетесь образцом для подражания», — говорится в поздравлении.

«В настоящее время активно ведется подготовка к третьему Евразийскому женскому форуму, который состоится в 2021 году и в котором, как я рассчитываю, Вы также примете самое деятельное участие. Убеждена, что наше дальнейшее взаимодействие будет способствовать укреплению дружбы народов России и Беларуси, развитию двустороннего стратегического партнерства и межпарламентского сотрудничества», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель СФ пожелала белорусской коллеге и ее близким доброго здоровья, прекрасного настроения и неиссякаемого запаса жизненных сил.

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