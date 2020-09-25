Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное25.09.2020 22:15

Состоялось закрытие люков Международной космической станции

Экипаж 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию изолируется в выходные на российском сегменте МКС для поиска утечки атмосферы.

Для продолжения штатной работы космонавтам Роскосмоса Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и астронавту NASA Крису Кэссиди будут доступны модули «Заря», «Звезда», «Поиск», грузовой корабль «Прогресс МС» и пилотируемый «Союз МС».

Во время работы экипаж будет передавать оперативную информацию о состоянии атмосферы Центрам управления полётами стран-партнёров. Открытие люков планируется в понедельник, 28 сентября 2020 года, после 11:00 по московскому времени.

Обновлено: 25 сентября 2020 года, 22:15 мск

MIL OSI