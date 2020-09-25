Состоялось первое заседание Межведомственной комиссии при Минспорте России по развитию физической культуры и массового спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл первое заседание Межведомственной комиссии при Министерстве спорта Российской Федерации по развитию физической культуры и массового спорта.

В состав комиссии вошли представители федеральных органов исполнительной власти: Министерства спорта, Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства промышленности и торговли, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства сельского хозяйства, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также представители общественных спортивных и научных организаций.

В ходе заседания обсуждались основные направления деятельности Межведомственной комиссии, вопросы развития физической культуры и массового спорта, в частности совершенствование материальной базы спорта, строительство доступных спортивных объектов в регионах страны.

«Наша задача – сделать так, чтобы все россияне независимо от возраста могли заниматься спортом в доступных условиях на близлежащих от дома или работы спортивных объектах, – отметил Олег Матыцин. – На сегодняшний день число занимающихся спортом россиян составляет примерно 44% в среднем по стране. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 70%. Сейчас на финальной стадии находится подготовка Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. В ней этот показатель определён через механизмы программ развития физической культуры и спорта, федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Для того чтобы Стратегия была успешно реализована, необходимо взаимодействие министерств, ведомств и общественных спортивных организаций. В этой связи создание Межведомственной комиссии имеет большое значение».

Олег Матыцин выразил уверенность, что работа Межведомственной комиссии будет максимально открытой: «В состав комиссии вошли профессиональные люди. Надеюсь, вместе мы успешно обеспечим спортивное развитие на ближайшие годы».

Министр подчеркнул: «Самое главное, чтобы занятия физической культурой и спортом способствовали укреплению здоровья людей, чтобы наша страна стабильно развивалась».

С предложениями по работе Межведомственной комиссии выступили первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, депутат Государственной Думы, президент Всероссийской федерация школьного спорта Ирина Роднина, депутат Госдумы Дмитрий Сватковский, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Дружинина, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Игорь Михеев, ректор Московской государственной академии физической культуры, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, президент общества «Трудовые резервы» Илья Галаев и другие.

По итогам заседания было принято решение создать рабочие группы при Межведомственной комиссии, в частности рабочие группы по развитию школьного спорта, студенческого спорта, физической культуры и спорта среди граждан среднего возраста, физической культуры и спорта среди граждан старшего возраста, физической культуры и спорта на сельских территориях, а также по реализации Межведомственной программы «Плавание для всех».

Фото: Евгений Михайлов

Пресс-служба Минспорта России

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