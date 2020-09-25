Сотрудники Иркутского ЛПУМГ провели субботник на берегах Ангары

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 сентября 2020, 10:40

23 сентября работники Иркутского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» совместно с Иркутской региональной экологической общественной организацией «Мой Байкал» при поддержке администрации города очистили от мусора побережье реки Ангары.

«Мы ежегодно принимаем участие в подобных мероприятиях, потому что каждый знает, как важно поддерживать чистоту на родной земле. Это вклад нашей компании в уникальную экологию региона, где ведется реализация Восточной газовой программы», — подчеркнула инженер по охране окружающей среды Иркутского ЛПУМГ Полина Утюжникова.

Участники акции, несмотря на дождливую погоду, очистили от мусора двухкилометровую прибрежную зону.

В итоге собрано 65 мешков мусора, который отсортирован на фракции: 20 мешков пластика, 12 мешков стекла и металлолома, три мешка алюминия были отправлены на переработку, а бытовой мусор — на полигон твердых бытовых отходов.

«Газовики, которые пришли на акцию вместе с детьми, подают отличный пример воспитания подрастающего поколения», — сказала Полина Кайзер, представитель ИРЭОО «Мой Байкал».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

Иркутское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» создано в 2007 году. Филиал обеспечивает надежную эксплуатацию магистрального газопровода Братское ГКМ — ГРС 45 мкр Братска.

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