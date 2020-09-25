Спутник системы «СМОТР» будет следить за выбросами парниковых газов

Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 сентября 2020, 21:00

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Генерального директора Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. В частности, речь шла о ходе строительства сборочного производства космических аппаратов (СПКА) в г. Щёлково Московской области. «Газпром» реализует проект при поддержке «Роскосмоса».

Отмечено, что помимо спутников связи «Ямал» предприятие будет выпускать оптические спутники для системы дистанционного зондирования Земли «СМОТР». Они расширят возможности геотехнического мониторинга и контроля охранных зон для обеспечения высокого уровня промышленной и экологической безопасности объектов «Газпрома».

В 2024 году предполагается запуск первого из шести спутников — «СМОТР-В». Его планируется оснастить, в том числе, оборудованием для мониторинга выбросов парниковых газов.

На встрече также шла речь о ходе работы по вхождению ГК «Роскосмос» в уставный капитал компании-оператора проекта — «Газпром СПКА».

Справка

СПКА — первое в истории современной России предприятие полного цикла по сборке и испытанию космических аппаратов. Строительство начато в ноябре 2019 года. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Центр по производству спутников разместится на площадке рядом с Телекоммуникационным центром АО «Газпром космические системы». Здесь на основе передовых технологий будут выпускать космические аппараты гражданского назначения для Группы «Газпром» и других заказчиков, включая ГК «Роскосмос». Речь идет, в частности, о развитии орбитальной группировки спутников связи «Ямал» и спутников дистанционного зондирования Земли «СМОТР». Мощности предприятия также планируется задействовать при реализации перспективной программы «Сфера» для создания многоспутниковой орбитальной группировки передачи данных на принципах государственно-частного партнерства.

Между АО «Газпром космические системы» и «Роскосмосом» подписано Соглашение об основных принципах участия в проекте СПКА, отражающее намерение ГК «Роскосмос» войти в уставный капитал компании «Газпром СПКА».

Управление информации ПАО «Газпром»

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