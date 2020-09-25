Ставропольские газовики отработали навыки ликвидации утечки газа в подвале многоквартирного дома

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Новости проектов и регионов

25 сентября 2020, 15:45

Специалисты АО «Нефтекумскрайгаз» (дочерняя компания АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в Нефтекумском районе) провели учебно-тренировочное занятие с экстренными службами города по ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах газораспределения.

По легенде учений в аварийно-диспетчерскую службу поступил сигнал о загазованности в подвале жилого дома. Специалисты газовой службы оперативно прибыли по адресу и приняли меры для принудительной вентиляции подъезда. В подвальном помещении была зафиксирована загазованность при помощи газоанализатора, а также был обнаружен человек без сознания. Служба МЧС приняла меры по извлечению пострадавшего, после чего его передали работникам скорой помощи. Представители полиции тем временем организовывали недопущение посторонних лиц в огражденную зону.

Бригада аварийно-диспетчерской службы приступила к разбивке трассы подземного газопровода и производству бурок специальным искробезопасным инструментом. В бурке на сварном шве с помощью газоанализатора обнаружена утечка газа, которая была локализована перекрытием задвижек в газовых колодцах.

Для аварийно-восстановительных работ была вызвана ремонтно-эксплуатационная служба, ликвидировавшая инцидент варкой катушки. Газопровод был опресован, после чего произведен поквартирный пуск газа.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Сергей Бондаренко сообщил: «Учебно-тренировочные занятия для предотвращения внештатных ситуаций на объектах газораспределения нашими специалистами проводятся регулярно. Это позволяет аварийно-диспетчерским службам всегда быть готовыми к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием природного газа, что приобретает особую актуальность в течение предстоящего отопительного сезона».

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