Ставропольские газовики стали обладателями премии «Признание»

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Новости проектов и регионов

25 сентября 2020, 19:00

В министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края состоялась торжественная церемония вручения премии «Признание». Награду учредили в 2014 году для выражения общественного и профессионального признания тем, кто вносит значимый вклад в реализацию социальных инициатив, развитие благотворительности и добровольчества.

В 2020 году в конкурсе на получение премии приняли участие 49 предприятий и организаций края, из которых комиссия выбрала шесть победителей в разных номинациях.

В номинации «Мы обязаны Вам», за вклад в решение вопросов ветеранов Великой Отечественной войны и проявление инициативы по оказанию им помощи, компания «Ставропольгоргаз» в лице исполнительного директора Максима Романова удостоена высшей почетной награды.

«По инициативе генерального директора АО „Газпром газораспределение Ставрополь“ Сергея Бондаренко наше предприятие оказывает помощь участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла не только в канун 9 мая, но и на протяжении всего года. Регулярно специалисты компании на безвозмездной основе выполняют работы по техническому обслуживанию, ремонту, замене газового оборудования, установке приборов учета в домах фронтовиков», — отметил исполнительный директор АО «Ставропольгоргаз» Максим Романов.

Справка

АО «Ставропольгоргаз» — социально-ответственная компания. Ежегодно в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз», специалисты предприятия проводят техническое обслуживание мемориала «Вечная Слава» в Ставрополе. По мере необходимости, компания выполняет работы по реконструкции и замене устаревшего газового оборудования на мемориальном комплексе.

В рамках ежегодной благотворительной акции «ТО ВДГО — фронтовику», инициированной генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Сергеем Бондаренко, газовики на безвозмездной основе проводят техническое обслуживание газового оборудования в домах и квартирах участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

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