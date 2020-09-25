С. Митин: Устойчивое развитие рыболовства диктует необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на коллегии Федерального агентства по рыболовству.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области выступил на коллегии Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) на тему «Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2019 году и в первом полугодии 2020 года».

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Как отметил сенатор, практически ни одно заседание Комитета Совета Федерации не обходится без рассмотрения вопросов и законопроектов, связанных с рыболовством и аквакультурой. «Для решения наиболее актуальных и острых вопросов создана рабочая группа по мониторингу принятия нормативных правовых актов предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры, которая является площадкой для участия регионов, представителей рыбацких сообществ в выработке совместных решений», — напомнил Сергей Митин.

По его словам, росту объема производства рыбной продукции с глубокой переработкой и высокой добавочной стоимостью будет способствовать строительство береговых рыбоперерабатывающих предприятий и современных рыбопромысловых судов-процессоров (плавучих фабрик).

При этом из примерно 1 100 используемых судов российского рыбопромыслового флота, 90 проц. судов построены более 30 лет назад. За период с 2009 по 2019 гг. на российских верфях были построены всего 5 судов. «Для кардинального исправления ситуации в 2016 и 2018 годах Советом Федерации были одобрены два революционных федеральных закона, в соответствии с которыми созданы условия для капитального обновления флота и строительства новых перерабатывающих фабрик. До 2025 года должны быть построены минимум 43 судна-рыболова, 35 судов-краболовов и 22 фабрики», — подчеркнул сенатор.

Сергей Митин назвал также проблемы, сдерживающие темпы обновления основных фондов отрасли. Среди них неудовлетворительное финансовое состояние ряда судостроительных заводов, дефицит профессиональных кадров, отсутствие отечественной технической документации и комплектующих.

«Устойчивое развитие отрасли диктует необходимость дальнейшего совершенствования законодательства. Например, работая с обращениями от рыбохозяйственных объединений, мы отмечаем, риски остановки прибрежного промысла со стороны контролирующих органов. Суть претензий — отсутствие в Федеральном законе «О рыболовстве» механизма производства первичной переработки уловов на борту рыбопромыслового судна, которое осуществляет промысел по прибрежной квоте. Такие «пробелы» в законодательстве неизбежно влекут отсутствие интересов рыбопромышленных компаний к «прибрежной рыбалке» и как следствие — неизбежное снижение объемов поставки сырья на береговые рыбоперерабатывающие предприятия», — подчеркнул Сергей Митин, отметив, что сенаторы Комитета готовят соответствующие поправки в Федеральный закон.

Как считает сенатор, нужно обратить внимание, что проблемы российских рыбохозяйственных организаций существуют не только в национальном законодательстве, но и в Евразийском. «Очень сложная тема — при экспорте российской рыбной продукции возникает проблема превышения норматива содержания мышьяка. Этот норматив установлен Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности пищевой продукции» (021/2011) и составляет 5 мг/кг продукции. Ежегодно от реализации этой нормы рыбный рынок теряет 160 тысяч тонн продукции, с оценочной стоимостью более сорока миллиардов рублей», — добавил Сергей Митин.

Вместе с тем, в мировой практике фактически отсутствует нормирование мышьяка, а по данным ФАО и ВОЗ уровень естественного нормирования в мировом океане составляет более 30 мг/кг. Водные биоресурсы, находясь в естественной среде, не могут иметь меньшую норму содержания мышьяка.

«Профильный Комитет СФ направил соответствующее обращение в Минэкономразвития России о необходимости исправления этой ситуации в интересах российских рыбопромышленных компаний», — отметил сенатор.

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