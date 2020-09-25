Филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выиграл конкурс по охране труда

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 сентября 2020, 17:00

24 сентября в администрации Ставрополя подвели итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда. Его победителем по итогам 2019 года стал Инженерно-технический центр ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Конкурс, который курирует Комитет труда и социальной защиты населения администрации краевого центра, прошел в восемнадцатый раз. В этом году в нем приняли участие 40 организаций. Итоги подводили в двух номинациях. Филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» признан лучшим среди компаний производственной сферы. В этой номинации конкурсная комиссия проанализировала состояние охраны труда на 20 крупных промышленных предприятиях регионального центра.

Церемонию награждения проводил глава администрации города Ставрополя Иван Ульянченко, который торжественно вручил диплом победителя начальнику Инженерно-технического центра Алексею Пятибрату.

В этом структурном подразделении газотранспортного предприятия уже более 15 лет отсутствуют несчастные случаи, связанные с производством и профессиональными заболеваниями. По итогам прошлого года на 35 рабочих местах улучшены условия труда, а также проведена специальная оценка условий труда более 300 рабочих мест. В филиале ведут постоянную работу по повышению уровня безопасности производства, недопущению аварийности, пожаров и несчастных случаев.

Лауреатам смотра-конкурса вручили дипломы.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».

Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и республику Южная Осетия.

В состав ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Компания эксплуатирует 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов, общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, а также более 360 газораспределительных станций.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно функционирует Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, соответствующая международной системе менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18000:2007.

Система экологического менеджмента газотранспортного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В компании работает более 7,5 тыс. человек. Головной офис расположен в городе Ставрополе.

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