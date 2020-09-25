Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1725.09.2020 11:35

Экипажи «Союз МС-17» приняли участие в предполетных традициях

После видеоконференции, в которой участвовали основной и дублирующий экипажи длительной экспедиции МКС-64, соблюдая все предполётные традиции, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Марк Ванде Хай посетили рабочий кабинет Юрия Гагарина в музее Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Там каждый из них сделал запись в памятной книге предстартовых записей экипажей и оставил свой автограф.

Погода 24 сентября 2020 года благоволила и для поездки экипажей в самое сердце Москвы — на Красную площадь. Практически все космонавты и астронавты перед отлетом на космодром Байконур посещают это знаковое место, чтобы у Кремлевской стены возложить цветы к местам захоронения Юрия Алексеевича Гагарина и Сергея Павловича Королева, тем самым отдавая дань памяти и уважения великим соотечественникам.

Сфотографировавшись рядом с историческими памятниками, «Фаворы» и «Казбеки» прогулялись по Кремлевскому скверу, сделав остановку у дуба «Космос», который посадил Юрий Гагарин 14 апреля 1961 года, вернувшись из своего первого полета.

В своем плотном графике основной и дублирующий экипажи нашли время, чтобы побывать в Мемориальном доме-музее академика Сергея Королева. Там их тепло встретили экскурсоводы музея и ознакомили с экспозицией, показав предметы быта и личные вещи главного конструктора ракетной техники, а также его библиотеку научной и технической литературы и произведения изобразительного искусства.

Вылет экипажей на космодром Байконур запланирован на 27 сентября. Старт новой длительной экспедиции на Международную космическую станцию — 14 октября этого года со стартового комплекса площади № 31.

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