Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1725.09.2020 13:49

Экипаж корабля «Союз МС-17» представил свою эмблему

Экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17», который отправится на Международную космическую станцию в октябре 2020 года, представил эмблему экспедиции. Она выполнена в круглой форме, символизирующей планету Земля и ее совершенство, и вписана в контур буквы «Ф», означающей позывной экипажа — «Фавор».

В основании эмблемы расположена надпись: «Байконур», символизирующая связь экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17» с этим городом и космодромом. В 2020 году Байконуру исполнилось 65 лет, и в нем родился космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков. В верхней части эмблемы расположена Международная космическая станция, и солнечные батареи выполнены в виде римской цифры ХХ, что символизирует двадцатилетие её полёта в пилотируемом режиме.

«Внутренняя часть эмблемы изображает участок земной поверхности, символизирующий бережное отношение к нашей планете и благодарность родной земле – питающей, вдохновляющей, поддерживающей и придающей сил», — отметил космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков.

В центре композиции, выше ракеты-носителя «Союз-2.1а», находится источник света, озаряющий своими лучами планету и членов международного экипажа, фамилии которых расположены по «бордюру» эмблемы.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-17» с экипажем 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 14 октября 2020 года. Планируемая продолжительность полёта — 177 суток. Для Сергея Рыжикова и Кэтлин Рубинс полет на Международную космическую станцию станет вторым. Сергей Кудь-Сверчков отправится на орбиту впервые.

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