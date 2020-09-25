VII Форум регионов Беларуси и России будет посвящен развитию социально-экономических и духовных связей народов двух стран

Source: Russia – Council of the Federation

Часть мероприятий Форума пройдет в дистанционном формате, пленарное заседание с участием российских парламентариев состоится в белорусской столице.

28–29 сентября состоится VII Форум регионов Беларуси и России. Мероприятие пройдет под эгидой верхних палат парламентов двух стран – Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

В преддверии открытия форума, 25 сентября, в режиме видеоконференции состоится Белорусско-Российский молодежный форум.

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В первый день форума, 28 сентября, российские и белорусские парламентарии примут участие в работе пяти тематических секций, которые пройдут в формате видеомостов между Москвой и Минском.

Темами секций станут «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов», «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России», «Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне — основа воспитания патриотизма и гражданской ответственности», «Создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи в целях устойчивого развития регионов Беларуси и России», «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках».

29 сентября в Минске состоится Пленарное заседание Форума регионов на тему «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России»

Также в формате видеоконференций пройдут Седьмое заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Беларуси по межрегиональному сотрудничеству и экспертная сессия высокого уровня на тему «Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России». Совместное заседание деловых советов двух стран будет посвящено развитию промышленной кооперации как фактора роста экономической интеграции России и Беларуси. Участники планируют обсудить успешный межрегиональный опыт кооперации, вопросы равноправного доступа на рынки двух стран и недостатки системного характера на пути кооперации.

29 сентября в Минске состоится Пленарное заседание Форума регионов на тему «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России».

В ходе форума планируется подписание соглашений о сотрудничестве и контрактов между предприятиями двух стран.

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