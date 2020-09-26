В Коми прокуратура одного из районов предотвратила срыв отопительного сезона

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Княжпогостского района Республики Коми провела проверку соблюдения законодательства при подготовке к отопительному сезону.

Установлено, что АО «Коми энергосбытовая компания» приостановило подачу электроэнергии в котельные Княжпогостского района. В результате включить отопление в жилых домах и организациях не представлялось возможным. В связи с этим прокуратура направила в суд заявление о понуждении АО «Коми энергосбытовая компания» к возобновлению подачи электроэнергии в котельные, по результатам рассмотрения которого все котельные района функционируют в штатном режиме.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI