Source: Russia – Council of the Federation

Содержательная, смысловая составляющая Форума не претерпит изменений, вся его программа будет выполнена.

Мероприятия VII Форума регионов Беларуси и России 28 и 29 сентября пройдут в режиме видеоконференции.

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Такое решение принято по итогам двусторонних консультаций в связи с регистрируемым ростом числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора России.

В ходе обсуждения члены оргкомитета пришли к согласию, что именно такой формат сегодня будет адекватен эпидемиологической обстановке и не будет подвергать дополнительному риску здоровье российских сенаторов, членов Совета Республики и других участников.

Технические возможности, способные поддержать весь необходимый уровень коммуникаций, имеются. Поэтому содержательная, смысловая составляющая Форума не претерпит изменений. Вся программа VII Форума регионов Беларуси и России будет выполнена.

Начало мероприятий в 9:00 часов 28 сентября.

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