Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-63#Союз МС-1626.09.2020 16:00

«Союз МС-16»: месяц до возвращения

Шестьдесят третья длительная экспедиция на Международную космическую станцию выходит на «финишную прямую». В соответствии с решением Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов операции по расстыковке пилотируемого корабля «Союз МС-16» от модуля «Поиск» российского сегмента МКС, сведению с околоземной орбиты и посадке спускаемого аппарата с экипажем в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Криса Кэссиди запланированы на 22 октября 2020 года.

Посадка, как и старт пилотируемого корабля — это важнейший этап всего орбитального полёта. Впереди у международного экипажа МКС-63 возвращение на Землю после полугодовой работы на околоземной орбите. Как правильно подготовиться к встрече с Землёй, как обеспечивается мягкая посадка, что такое НАЗ и другие эксклюзивные подробности — от космонавта Роскосмоса, Героя России Олега Артемьева.

Также в записи трансляции — сеанс связи с Международной космической станцией. В течение всей экспедиции бортинженер МКС-63, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер рассказывал в своём «Бортжурнале» об орбитальных буднях. В рамках очередного сеанса с Землей Иван Вагнер ответил на многочисленные вопросы подписчиков своих социальных сетей.

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