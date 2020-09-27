В Нижегородской области по поручению Приволжского транспортного прокурора начата проверка в связи с падением легкомоторного самолета в Кстовском районе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

27 сентября 2020 г. около 14 часов 40 минут поступила информация о падении легкомоторного самолета в реку Волга вблизи села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области.

На место происшествия выехал Нижегородский транспортный прокурор. По поручению Приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

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