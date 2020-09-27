Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1727.09.2020 11:30

В ЦПК проводили на Байконур экипажи МКС-64

Сегодня, 27 сентября 2020 года, в Центре подготовки космонавтов состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей МКС-64, убывающих на Байконур для продолжения предполётной подготовки. 14 октября на Международную космическую станцию с первого космодрома планеты отправятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-17». Вместе с ними в Казахстан сегодня проводили и дублеров — космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая.

Утро экипажей началось с традиционного завтрака в кругу коллег, родных и друзей. В адрес отбывающих на встречу долгожданному старту прозвучали слова напутствия и поддержки, добрые пожелания и искренние поздравления. Среди тех, кто пришел проводить экипажи, были руководство и сотрудники ЦПК, коллеги по отряду, а также представители космических агентств.

Сделав памятные фотографии, экипажи сели в автобус и отправились на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда двумя спецбортами вылетели в Казахстан для прохождения завершающего этапа предстартовой подготовки. С целью соблюдения мер противоэпидемической безопасности, традиционное общение экипажей с прессой перед отлетом на Байконур было отменено.

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