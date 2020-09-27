Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур27.09.2020 14:30

На Байконур прибыли экипажи корабля «Союз МС-17»

Этим утром в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, убывающих на Байконур. В составе основного экипажа: космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Их дублерами являются космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Через несколько часов они прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки. Сегодня с космонавтами и астронавтами будут проведены инструктажи по работе на корабле, по проверке средств связи во время его примерки, экипажи также предварительно подготовят личные вещи для укладки на борт корабля.

В течение следующих двух недель основному и дублирующему экипажам предстоит пройти комплекс тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования. Например, 28 сентября 2020 года они проведут первую «примерку» (тренировку) в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-17». Им будет необходимо отработать механизм действий на местах, ознакомиться с бортдокументацией и выполнить ряд тестов бортовых систем.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и экипажем новой долговременной экспедиции запланирован на 14 октября 2020 года, предварительно в 08:45 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур.

MIL OSI