Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур28.09.2020 00:10

Экипажи «Союза МС-17» проведут первую «примерку» на корабле

Сегодня, 28 сентября 2020 года, на космодроме Байконур основной (космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс) и дублирующий (космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай) экипажи новой длительной экспедиции МКС-64 проведут первую «примерку» транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» .

Сначала без полетных скафандров «Сокол КВ-2» космонавты и астронавты ознакомятся со своим кораблем, размещением в бытовом отсеке необходимых грузов и состоянием систем. Затем, уже после облачения в них и проверки на герметичность, экипажи протестируют систему связи и работу системы взведения кресел, служащую для смягчения ударной нагрузки во время приземления. Данная «примерка» пройдет в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254.

Напомним, накануне экипажи прилетели на космодром Байконур. Здесь пройдет заключительный этап их подготовки к запуску, который запланирован на 14 октября 2020 года. Для космонавта Сергея Рыжикова и астронавта Кэтлин Рубинс полет на Международную космическую станцию станет вторым в карьере. Космонавт Сергей Кудь-Сверчков будет работать на орбите Земли впервые.

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