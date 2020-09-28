Source: Russia – Council of the Federation

В рамках VII Форума регионов Беларуси и России обсуждена тема «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России».

В ходе работы VII Форума регионов Беларуси и России состоялось заседание секции на тему «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России». Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Сопредседатель секции, председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга в своем выступлении отметил, что дружественные отношения Российской Федерации с Республикой Беларусь –долгосрочные интересы наших стран и народов. «Обе страны имеют значительный совместный багаж сотрудничества в экономической и социально-гуманитарной сферах. Это наше объективное конкурентное преимущество».

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По словам сенатора, ключевое направление — межрегиональное сотрудничество. Связи с Беларусью поддерживают около 60 субъектов РФ. «Постоянно расширяется договорно-правовая база. Имеет тенденцию к росту объём торгово-экономических отношений между приграничными регионами. Реализуются проекты как на межрегиональном уровне, так и по линии торгово-промышленных палат, научных центров, отдельных предприятий», — сказал парламентарий.

Среди основных направлений экономической кооперации Андрей Кутепов выделил совместное производство и реализацию машин и оборудования. С точки зрения развития производства здесь необходима активизация процессов инвестирования и задействование инфраструктуры обеих стран, считает он.

Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Андрей Кутепов

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Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Николай Семисотов

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Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Александр Пронюшкин

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Юрий Федоров

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Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 2 «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Андрей Кутепов

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Андрей Кутепов

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Дмитрий Азаров

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Дмитрий Азаров

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Григорий Рапота

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«Сегодня интерес субъектов Российской Федерации к инвестиционным проектам стабильно растёт. В свою очередь, органы власти готовы оказывать таким инициативам всестороннюю поддержку. Мы видим, что регионы открыты для взаимовыгодного сотрудничества на благо развития наших экономик», — сообщил сенатор.

Андрей Кутепов предложил в ходе встречи обсудить, какие сохраняются барьеры и трудности. «Мы, сенаторы, готовы «подставить нормативное плечо» и таким образом оказывать максимальное содействие для решения возникающих проблем», — подчеркнул парламентарий.

Сопредседатель секции, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец отметила, что за годы двустороннего сотрудничества достигнута впечатляющая динамика двусторонней торговли. «За 25 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в шесть раз и по итогам прошлого года составляет 38,7 миллиарда долларов. Это 46 процентов от всего внешнеторгового оборота Беларуси. Сегодня белорусская продукция присутствует практически во всех российских регионах».

По словам Татьяны Рунец, наращивание взаимного товарооборота – позитивный тренд. При этом более пристальное внимание следует обратить на реализацию совместных проектов, создание совместного бизнеса. «Именно совместные предприятия должны стать своего рода кирпичиками для строительства Союзного государства и сделать успехи интеграции необратимыми», — подчеркнула она.

Генеральный секретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о важнейших инфраструктурных элементах формирования единого экономического пространства Союзного государства. Он отметил, что в числе базовых элементов такого пространства — экономические модели двух стран, развитость кооперационных связей, наличие совместных предприятий, растущий объем товарооборота и устранение торговых барьеров.

Статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов проинформировал о перспективах двусторонней промышленной кооперации. «Беларусь традиционно входит в пятерку основных торговых партнеров нашей страны, но на пространстве СНГ – это партнер номер один. Так же как и Россия, в свою очередь, занимает первое место среди основных торговых партнеров Беларуси».

Заместитель Министра промышленности Республики Беларусь Дмитрий Харитончик отметил, что межпроизводственная кооперация двух стран — основа развития интеграционного сотрудничества. «Более восьми тысяч белорусских и российских предприятий связаны кооперационным сотрудничеством, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих. Можно говорить не только о большом взаимном интересе предприятий, но и значительном потенциале для повышения конкурентоспособности машиностроительных отраслей Беларуси и России», — сообщил он.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о поступательном наращивании российско-белорусских экономических связей на примере Самарской области. «Беларусь традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером региона. По объему товарооборота с Беларусью мы входим постоянно в десятку ведущих регионов России. Спектр товаров, поставляемых в Самарскую область, чрезвычайно широк — от пищевых товаров до продукции нефтехимии и машиностроения», — отметил губернатор.

В мероприятии также приняли участие сенаторы Российской Федерации, губернаторы ряда регионов России и Беларуси, представители Торгово-промышленных палат двух стран, производственных предприятий, общественных организаций.

По итогам работы секции приняты рекомендации, направленные на дальнейшее развитие совместных проектов как фактора стабильного экономического развития Беларуси и России.

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