Б. Жамсуев: Многие годы люди Аги хранят и приумножают свои лучшие традиции, внося значимый вклад в развитие Забайкальского края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятиях посвященных дню образования Агинского Бурятского округа.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края , представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края находясь в рабочей командировке в регионе, принял участие в мероприятиях посвященных Дню образования Агинского Бурятского округа.

Праздничные мероприятия в честь даты образования Агинского Бурятского округа начались с торжественного митинга у памятной стелы «Ордена Агинского Бурятского округа».

Баир Жамсуев принял участие в мероприятиях посвященных дню образования Агинского Бурятского округа

В своем выступлении Баир Жамсуев отметил, что в разные годы округ проходил через переименования, но все эти годы люди Аги хранят и приумножают свои лучшие традиции, внося значимый вклад в социально-экономическое развитие Забайкальского края.

На территории Агинского национального музея прошла торжественная церемония открытия памятника ученому, просветителю, дипломату, известному врачу тибетской медицины Петру Бадмаеву.

Мы должны благодарить время, которое позволило увековечить имя Петра Бадмаева. Этот великий человек сделал многое для развития родного народа, создал частную гимназию в Санкт-Петербурге, где могли учиться бурятские дети

«Еще лет двадцать назад невозможно было представить, что в поселке Агинское появится памятник человеку из Агинского округа близкого к царской семье. Поэтому мы должны благодарить время, которое позволило увековечить имя Петра Бадмаева. Этот великий человек сделал многое для развития родного народа, создал частную гимназию в Санкт-Петербурге, где могли учиться бурятские дети. Тем самым он позволил получить блестящее образование тем землякам, которые впоследствии вписали свои имена в советскую, российскую науку, были великими политическими деятелями и остались в славной истории Агинской, Забайкальской земли. Я очень рад, что посетители музея, молодое поколение глядя на бюст Петра Бадмаева захотят узнать больше об этом человеке, который открыл миру тибетскую медицину, перевел на русский язык главный трактат тибетской медицины «Жуд-ши». Первым издал в нашей стране газету на монгольском языке, которые читали и буряты, и монголы, и калмыки, придумал проект железнодорожного строительства в Монголии и высказался за строительство Сибирской магистрали, впоследствии известной под именем БАМ» — подчеркнул в своем выступлении Баир Жамсуев.

Далее в школе искусств прошла церемония чествование чемпиона Азии 2020 года по вольной борьбе Арсалана Будажапова, в котором приняли участие руководители муниципалитетов и организаций, спортсмены, тренеры, родные и близкие чемпиона.

Баир Жамсуев принял участие в мероприятиях посвященных дню образования Агинского Бурятского округа

Музыкальный концерт в исполнении артистов театра «Амар сайн» завершил мероприятия, посвященные 83 годовщине образования Агинского Бурятского округа.

В мероприятиях приняли участие исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания Забайкальского края Дмитрий Тюрюханов, заместитель Губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова, председатель Собрания представителей Агинского Бурятского округа Цырен Цыренов, руководители Администрации Агинского Бурятского округа разных лет, ветераны государственной и муниципальной службы Агинского округа общественники и представители СМИ.

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