Волгоградские газовики выступают за охрану окружающей среды

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 сентября 2020, 15:20

Компании «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз» в течение 2020 года сдали на переработку более 13 тонн макулатуры. Ответственно подходя к исполнению распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р, предприятия добились снижения негативного воздействия на окружающую среду и вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.

Организован раздельный сбор отходов I-IV классов опасности, что позволяет снизить объемы захоронения отходов на полигонах Волгоградской области. Отходы, запрещенные к захоронению, передаются на утилизацию.

Важность сбора и переработки макулатуры, а также других видов отходов, передаваемых на утилизацию, обусловлена тем, что вместо захоронения происходит использование отходов для производства товаров (продукции), включая повторное применение отходов (рециклинг), их возврат в производственный цикл, после соответствующей подготовки (регенерация) и извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Специалисты компаний, понимая важность бережного отношения к биосфере региона, также принимают участие в субботниках и экологических акциях. Для детей проводятся художественные конкурсы по проблематике сохранения окружающей среды.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» входят в Группу «Газпром межрегионгаз».

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