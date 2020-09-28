В Москве состоялось заседание Оргкомитета Российской энергетической недели

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 сентября. – Под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака в режиме видеоконференции состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя» 2020 года. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ.

Открывая заседание, глава Минэнерго России поблагодарил компании ТЭК и членов Оргкомитета за активное участие в подготовке и проведении ежегодных мероприятий Российский энергетической недели, отметив, что эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы во все деловые календари текущего года и мероприятия РЭН-2020 не стали исключением.

Александр Новак подчеркнул: «Минэнерго России совместно с Фондом Росконгресс и представителями компаний ТЭК на системной основе продолжат в течение года проводить онлайн-мероприятия по самым актуальным темам в энергетической сфере, таким как: нефтяные рынки, водородные технологии, возобновляемые источники энергии, цифровизация, импортозамещение в области электроэнергетики и другим вопросам, которые будут стоять на повестке дня».

В онлайн-мероприятиях примут участие главы российских и международных компаний ТЭК, руководство Министерства энергетики Российской Федерации, эксперты международных организаций. Результаты дискуссий станут основой содержательной программы Российской энергетической недели в 2021 году.

В ходе заседания советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков отметил: «При подготовке мероприятия мы на регулярной основе сотрудничаем с Мировым энергетическим советом (МИРЭС), Форумом стран – экспортеров газа, ОПЕК и другими авторитетными международными организациями, что позволяет насытить любой формат мероприятий международным экспертным мнением, и эта работа будет продолжена».

Решением Оргкомитета одобрено предложение о проведении в традиционном формате Российской энергетической недели в 2021 году. О датах проведения будет объявлено дополнительно.

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