В рамках Форума регионов Беларуси и России прошло обсуждение парламентского измерения сохранения исторического наследия

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание соответствующей секции Форума.

В рамках Форума регионов Беларуси и России состоялось заседание секции «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов».

Модераторами мероприятия, которое прошло в режиме видеоконференции, выступили председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев. ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай

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В работе секции приняли участие сенаторы РФ Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области Ольга Ковитиди, КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым представители научного сообщества двух стран, эксперты.

Участники заседания обсудили внедрение новых подходов к организации единого медиапространства, наполнение его материалами, формирующими позитивное отношение к Союзному государству, разработку Стратегии развития молодежной политики Союзного государства до 2030 года.

Владимир Полетаев подчеркнул, что в этом году форум посвящен теме исторического наследия Великой Победы как основе развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России.

В мире нет государств, понесших во Второй мировой войне больший урон, чем наши страны. Это наша общая боль, общие потери, но также общие герои и одна великая дата – 9 мая, День Победы

«В мире нет государств, понесших во Второй мировой войне больший урон, чем наши страны. Это наша общая боль, общие потери, но также общие герои и одна великая дата – 9 мая, День Победы. Это общая история преодоления чудовищных испытаний», — сказал Владимир Полетаев.

«Наши народы по опыту знают, что великие свершения достигаются кровью и потом. Цена свободы и независимости всегда была высока, и эту цену наши отцы и деды заплатили, не торгуясь и не выясняя, кто из них какой национальности. Мы обязаны чтить их память и гордиться нашими соотечественниками. Ведь это то, что формирует общность народов, без этого нельзя взрастить любовь к своей стране и воинское мужество», — сказал парламентарий.

Владимир Полетаев отметил, что постоянно предпринимаются попытки переписать историю. «Поэтому крайне важно сохранить в неприкосновенности память о Победе в Великой Отечественной войне».

Сенатор поставил задачу синхронизации и гармонизации законодательства двух стран. «Одним из видов «мягкого права» являются модельные законы – законодательные акты типового характера, содержащие нормативные рекомендации, а также варианты возможных правовых решений. Такие инструменты «мягкого права» могли бы повысить эффективность гармонизации законодательства, например, в сфере цифровизации экономики, выработки единых социальных, образовательных стандартов и обеспечения равных условий субъектам хозяйствования».

Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Владимир Плетаев

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Заседание секции № 1 «Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

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Владимир Полетаев затронул тему информационного освещения общей исторической памяти России и Беларуси. «Ключевым фактором сотрудничества в этом направлении является взаимодействие в области масс-медиа. Нужно активнее использовать блогосферу и социальные сети в качестве площадки для диалога органов власти Союзного государства с массовой аудиторией».

При этом сенатор призвал обеспечивать информационную безопасность граждан двух стран, учитывая развязанную против них информационную войну. «Поскольку основной мишенью информационной войны является молодое поколение, нужно постоянно уделять внимание таким вопросам, как изучение детьми и молодежью истории Второй мировой войны».

Владимир Полетаев предложил рассмотреть возможность создания единой информационной площадки в сети интернет, содержащей информацию о молодежных программах и проектах Союзного государства.

Сергей Сивец отметил, что у парламентов двух стран есть огромный потенциал распространения единой позиции по большому кругу историко-культурных вопросов, начиная от создания Советского Союза, событий Второй мировой войны, роли народов СССР в свержении нацизма, заканчивая вопросами современного состояния международных отношений, объединения творческого и интеллектуального потенциалов граждан Беларуси и России.

«Беларусь и Россия имеют уникальную возможность доносить свое общее мнение по различным вопросам международной повестки, в том числе событий мировой истории, региональных событий, на площадке Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Союзному государству необходимо в целом активнее позиционировать себя на международной арене. Сегодня имеется возможность сообща определить приоритеты и перспективы развития Союзного государства, создания союзных органов, принятия союзных законов как актов прямого действия и основ законодательства Союзного государства как актов, подлежащих имплементации. Нужно рассмотреть вопросы гармонизации и унификации законодательства. Необходимо четко осознать, что альтернативы тесной интеграции наших стран нет, и она особенно важна в условиях внешних вызовов, перед которыми сегодня стоят и Беларусь, и Россия», — сказал Сергей Сивец.

Он указал, что 75 лет назад победа была одержана только благодаря единению народов. «Сегодня мы должны использовать все рычаги, включая парламентское измерение, для сохранения культурно-исторического наследия, которые есть у Беларуси и России».

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