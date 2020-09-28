Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировал принятие Правительством России Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

В достаточно сжатые сроки предстоит выйти на устойчивый путь развития, создать надежную экономическую основу за счет использования современных технологий, экспортоориентированного промышленного производства, активной импортозамещающей политики, запуска нового инвестиционного цикла, развития рынка труда и решить главную задачу — рост доходов и обеспечение благосостояния граждан.

Смотрите также

Об этом сказал заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области комментируя одобренный Правительством России План по восстановлению экономики.

Это результат большой работы, которая шла в сложных условиях пандемии, отметил вице-спикер СФ. «Сенаторы принимали в ней самое активное участие, в Совете Федерации была создана Рабочая группа, по итогам деятельности которой пакет предложений был направлен в Правительство, в том числе в части законодательного закрепления дистанционных форм занятости, обучения, получения услуг на основе цифрового профиля гражданина, развития рынка «вечных облигаций», стимулирования субъектов Федерации на применение инвестиционного налогового вычета, оптимизации закупочных процедур. Существенная часть наших предложений нашла отражение в итоговом документе».

План по восстановлению экономики, отметил Николай Журавлев, предусматривает секторальные меры поддержки для отдельных отраслей и в совокупности нацелен на экономический рост и стабильность. «План станет базовым ориентиром в работе над федеральным бюджетом, который должен обеспечить финансовую возможность реализации всех заложенных инициатив».

MIL OSI