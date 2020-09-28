Генеральному директору Госкорпорации «Росатом» А.Лихачёву

Source: Russia Federal Space

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ!

Рабочие коллективы предприятий космической отрасли шлют Вам и всем работникам атомной промышленности привет и искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником и 75-летием создания атомной отрасли.

Российские атомщики внесли неоценимый вклад в обеспечение национального суверенитета и безопасности нашей страны, создали мощный и надежный энергетический потенциал, обеспечив уверенное развитие отечественной экономики.

В новейшее время у нас с вами много общих задач, связанных с исследованиями и освоением космического пространства, и весь наш опыт партнерского взаимодействия убеждает нас, что все они будут решены.

С пожеланиями крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов, новых открытий и профессиональных побед!

С уважением,генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»Дмитрий Рогозин

MIL OSI