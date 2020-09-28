И. Умаханов провел встречу с Послом Таджикистана в РФ И. Сатторовым

Source: Russia – Council of the Federation

Собеседники обсудили вопросы развития межпарламенского сотрудничества и гуманитарных контактов.

В наблюдении за выборами президента Республики Таджикистан, которые состоятся 11 октября 2020 года, примут участие сенаторы Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Российской Федерации Имомуддином Сатторовым.

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Во встрече принял участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области .

В ходе беседы собеседники обсудили вопросы подготовки встречи председателей глав верхних палат парламентов двух стран, а также проведения Межпарламентского форума Россия — Таджикистан.

Ильяс Умаханов отметил активное развитие контактов между парламентариями России и Таджикистана. Сенатор предложил сформировать насыщенную повестку встречи на высоком уровне, подключить к диалогу представителей министерств и ведомств, а также регионов двух стран.

Стороны предметно обсудили вопросы, связанные с перспективой направления пятидесяти российских учителей для преподавания в школах Таджикистана, а также строительства пяти школ в Республике, осуществляющих обучение на русском языке. Была отмечена необходимость активизации усилий по заключению соответствующего межправительственного соглашения, а также по открытию филиалов российских вузов в Таджикистане.

Встреча заместителя Председателя СФ Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Таджикистан в РФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Таджикистан в РФ

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Ильяс Умаханов

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Встреча заместителя Председателя СФ Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Таджикистан в РФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Таджикистан в РФ

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Встреча заместителя Председателя СФ Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Таджикистан в РФ

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Виктор Смирнов поднял тему подготовки кадров в Таджикистане для преподавания в русских школах. Сенатор рассказал о возможностях организации обучения для представителей Республики в ведущих региональных вузах России, а также о применяемых в настоящее время методиках дистанционного обучения русскому языку.

Имомуддин Сатторов затронул вопросы, связанные с очным обучением таджикских студентов в российских вузах, миграционной политикой в контексте мер, предпринимаемых по борьбе с коронавирусом.

Собеседники договорились активизировать работу по решению накопившихся вопросов и подготовке межпарламентских встреч высокого уровня.

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