Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур28.09.2020 17:17

Корабль «Союз МС-17» допущен к заправке

На космодроме Байконур состоялось заседание технического руководства, на котором было принято решение о допуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» к заправке.

Сегодня, 28 сентября 2020 года, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва и профильных предприятий Госкорпорации «Роскосмос» приступают к плановым операциям по заправке космического корабля топливными компонентами и сжатыми газами. После окончания работ на заправочной станции «Союз МС-17» вернется в монтажно-испытательный корпус площадки № 254.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» по программе 63-й и 64-й основных экспедиций к Международной космической станции запланирован на 14 октября 2020 года с космодрома Байконур.

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