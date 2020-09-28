К. Косачев: Распространение агрессивных исторических концепций является угрозой для нашей национальной безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по международным делам К. Косачев выступил сомодератором на заседании секции на тему «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках».

В рамках VII Форума регионов Беларуси и России в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание секции на тему «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках».

Модераторами мероприятия выступили председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Смотрите также

В работе секции приняли участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области первые заместители председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы Сергей Мартынов, МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Александр Ракитин, РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Литюшкин. ЛитюшкинВладимир Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия

Наш долг — напоминать миру о недопустимости заигрывания с человеконенавистническими идеями и идеологиями в угоду сиюминутным геополитическим интересам отдельных стран

Как напомнил Константин Косачев, наш долг — напоминать миру о недопустимости заигрывания с человеконенавистническими идеями и идеологиями в угоду сиюминутным геополитическим интересам отдельных стран.

По словам законодателя, тему противодействия героизации нацизма на международных площадках решено поднять в ходе Форума регионов из‑за того, что распространение агрессивных антисоветских исторических концепций в соседних с Россией и Белоруссией странах не только оскорбляет нашу национальную память, но и является угрозой национальной безопасности, делает граждан наших государств заложниками навязанной извне системы координат, в которой и Россия, и Белоруссия представляются корнями зла.

Константин Косачев отметил, что совместные усилия российских и белорусских парламентариев по противодействию фальсификации истории и героизации нацизма имеют под собой прочную международно-правовую основу. «Прежде всего, это Устав ООН, устав и приговор Нюрнбергского трибунала, другие документы, принятые в их развитие. Но не менее очевидно, что эта международно-правовая база нуждается в постоянном совершенствовании».

Заседание секции № 5 «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

1 из 24

Константин Косачев

2 из 24

Заседание секции № 5 «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

3 из 24

Александр Ракитин и Виктор Бондарев

4 из 24

Заседание секции № 5 «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

5 из 24

Заседание секции № 5 «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

6 из 24

Заседание секции № 5 «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

7 из 24

Владимир Джабаров и Владимир Кожин

8 из 24

Заседание секции № 5 «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

9 из 24

Заседание секции № 5 «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

10 из 24

Владимир Литюшкин

11 из 24

Заседание секции № 5 «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

12 из 24

Заседание секции № 5 «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

13 из 24

Константин Косачев и Владимир Джабаров

14 из 24

Заседание секции № 5 «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

15 из 24

Заседание секции № 5 «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

16 из 24

Константин Косачев

17 из 24

Сергей Мартынов и Александр Ракитин

18 из 24

Заседание секции № 5 «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

19 из 24

Заседание секции № 5 «Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках» в рамках VII Форума регионов Беларуси и России

20 из 24

Виктор Бондарев и Константин Косачев

21 из 24

Константин Косачев

22 из 24

Виктор Бондарев и Константин Косачев

23 из 24

Виктор Бондарев

24 из 24

Сенатор напомнил о впервые прозвучавшая в выступлении Председателя СФ на пленарном заседании Народной скупщины Сербии в 2017 году инициатива о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества получила мощную поддержку на таких авторитетных международных площадках как Межпарламентский союз, Всемирный конгресс соотечественников, Второй Евразийский женский форум в 2018 году. Данная тема также нашла отражение в Бишкекской декларации, подготовленной к саммиту ШОС, получила практически единогласную поддержку стран-участниц АТПФ на 28-й сессии в Канберре в январе текущего года.

Сенатор сообщил о работе российских парламентариев для осуждения попыток пересмотра итогов Второй мировой войны в ПАСЕ, ПА ОБСЕ, в Совете МПА СНГ, в Межпарламентском союзе.

«Будем продолжать работу наступательного и по возможности упреждающего характера на данном направлении, включая наращивание совместных усилий против фальсификации истории Второй мировой войны и пересмотра ее итогов, а также развернутой в некоторых зарубежных странах борьбы с советским мемориальным наследием, включая воинские захоронения. Используя при этом в зарубежных странах потенциал конструктивно настроенных политических сил, российской и белорусской диаспор, антифашистских, ветеранских, молодежных организаций», — сказал Константин Косачев.

Сенатор также подчеркнул, что российским и белорусским парламентариям необходимо совместными усилиями вести линию на скоординированное участие в этой работе партнеров по МПА СНГ и ПА ОДКБ, где не все участники в равной степени готовы развивать эту тему. «Следовало бы также, сопрягая наши действия, добиваться объективных оценок исторических событий в документах международных организаций, прежде всего Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Межпарламентского союза».

В работе секции приняли участие заместитель Министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Гурьянов, ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Андрей Савиных, заместитель Руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов, представители государственных силовых ведомств, региональных органов государственной власти, научно-исследовательских и международных организаций.

Участники обсудили актуальные вопросы противодействия информационным кампаниям по дискредитации роли СССР во Второй мировой войне, героизации нацизма на территории Союзного государства, региональных и международных площадках (ОДКБ, СНГ, ОБСЕ, ООН).

В ходе дискуссии выделены три блока вопросов, касающихся правового регулирования сферы противодействия героизации нацизма в России и Беларуси, инициатив по противодействию героизации нацизма в формате Союзного государства, а также на региональных и международных площадках, использования совместного потенциала экспертного и научного сообщества двух стран в целях противодействия информационным кампаниям по дискредитации роли СССР во Второй мировой войне и героизации нацизма.

«Главным итогом состоявшейся дискуссии стало подтверждение того, что между народами России и Беларуси, а также политиками, которые представляют своих избирателей в национальных парламентах, нет ни миллиметра зазора в позиции и оценках нашей общей истории Великой Отечественной войны, понимания важности совместной работы в современных условиях по противодействию фальсификации и искажению итогов Второй мировой войны. К этой работе мы будем подключать молодежные парламенты, которые существуют при наших национальных собраниях», — сообщил журналистам Константин Косачев.

MIL OSI