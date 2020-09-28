Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Космодромы#Байконур#ЦПК#РКК Энергия28.09.2020 17:30

На Байконуре — первый день тренировочных занятий для экипажа МКС-64

На Байконуре начался заключительный этап подготовки основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» к предстоящему полёту по программе 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Сегодня, 28 сентября 2020 года, на космодроме — первый день тренировочных занятий для космонавтов и астронавтов.

В соответствии с графиком подготовки утром экипажи прибыли в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 для прохождения первой тренировки в корабле. Они примерили полётные скафандры, протестировали их на герметичность и заняли места в пилотируемом корабле «Союз МС-17». После чего состоялась проверка служебного оборудования, ознакомление с бортовой документацией, изучение программы полёта и список запланированных к доставке грузов.

Дальнейшие занятия участников новой международной экспедиции на Байконуре включают тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля «Союз МС» к МКС, контроль укладок с научным оборудованием, отработку баллистических операций и другие подготовительные процедуры. Завтра экипажи продолжат предстартовую подготовку в Испытательном учебно-тренировочном центре, а на 8 октября 2020 года запланирован контрольный осмотр корабля.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 14 октября 2020 года. В составе основного экипажа предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующем экипаже — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Планируемая продолжительность полёта — 177 суток.

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