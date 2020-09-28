Олег Матыцин: «В современных реалиях очень важна подготовка высокопрофессиональных специалистов в области физической культуры и спорта»

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил Российский международный олимпийский университет в Сочи, где встретился со студентами и рассказал о главных задачах, которые сегодня стоят перед российским спортом.

Участниками встречи стали студенты, большинство из которых являются бывшими спортсменами, а ныне – спортивными функционерами. Многие из них работают в крупных центрах спортивной подготовки, воспитывают юных спортсменов в детских спортивных школах, развивают спорт в региональных спортивных федерациях и реализуют собственные проекты в детско-юношеском и массовом спорте.

Олег Матыцин рассказал о подготовке Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, проект которой в ближайшее время будет представлен на Совете при Президенте Российской Федерации. Министр подчеркнул, что новая Стратегия должна отражать и новые международные тенденции в развитии спорта, и возросший интерес к спорту в России. Важно, чтобы Стратегия была не только документом, а стала бы программой действий для всех заинтересованных сторон.

Кроме этого, Олег Матыцин коснулся проблем и трансформаций в международном спорте, связанных с влиянием пандемии. Министр затронул вопросы совершенствования законодательной базы, без которой сложно реализовать организационные и управленческие механизмы новой Стратегии, оптимизации и гармонизации межведомственного взаимодействия внутри спортивной отрасли, строительства новых объектов спортивной инфраструктуры в сельской местности, взаимодействия бизнеса и государства в реализации спортивных проектов, развития кадровой политики.

«В современных реалиях очень важна подготовка высокопрофессиональных специалистов в области физической культуры и спорта – как тренеров, так и управленцев, работников фитнес-индустрии, людей, которые могут управлять большими спортивными проектами, которые имеют возможность комфортно и профессионально выстраивать отношения с международным спортивным сообществом, с бизнес-сообществом, – отметил Олег Матыцин. – Перед системой спортивного образования стоит очень серьёзная задача, и я благодарен, что Российский международный олимпийский университет эту задачу решает и для России, и для наших коллег из-за рубежа, используя самый современный международный опыт».

Участники встречи адресовали Министру вопросы, связанные с проблемой допинга в спорте, совершенствованием законодательства в области организации соревнований, предоставлением налоговых льгот спонсорам спортивных команд и клубов, развитием студенческого спорта, расширением возможностей для инвестирования в спортивные проекты, строительством новых тренировочных баз, внедрением цифровых технологий в управление спортивной сферой.

Многие предложил участникам встречи сформировать и направить свои предложения в Минспорт России, а также пригласил их включиться в работу профильных рабочих групп Министерства.

В завершение Олег Матыцин поблагодарил руководство и преподавателей Университета за подготовку современных специалистов, пожелал удачи в развитии и дальнейших побед.

Пресс-служба Минспорта России

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