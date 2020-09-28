Олег Матыцин обсудил с директором Московского Марафона Дмитрием Тарасовым планы создания Студенческой беговой лиги

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с директором Московского Марафона Дмитрием Тарасовым. Обсуждались планы создания Студенческой беговой лиги. Также была рассмотрена возможность проведения в 2021-2022 гг. мероприятий, направленных на развитие массового бегового движения и увеличение количества занимающихся бегом в регионах страны.

Московский Марафон – крупнейшее соревнование по бегу, которое проводится в столице с 2013 года и объединяет профессионалов и любителей лёгкой атлетики.

В 2020 году Марафон состоялся 20 сентября, в нём приняли участие более 22 тысяч человек. В рамках мероприятия прошли забеги на 42,2 км и 10 км, корпоративная эстафета, заезд на хендбайках и спортивных колясках. Маршрут основной дистанции проходил в самом сердце столицы: по набережным Москвы-реки, Садовому кольцу, Бульварному кольцу, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

Победителями на дистанции 42,2 км стали Юрий Чечун и Сардана Трофимова, на 10 км – Владимир Никитин и Елена Коробкина, в заезде на хендбайках – Ярослав Святославский и Анна Мыльникова, в заезде на спортивных колясках – Виталий Гриценко и Ирина Бабыничева. Корпоративную эстафету выиграла команда ОО РФСО «Локомотив».

Победителей и призёров наградили кубками, денежными призами и подарками от организаторов и партнёров мероприятия. На финише все участники получили памятные медали.

На этом беговой сезон в Москве не заканчивается – осенью любителей бега ждёт много спортивных выходных: кросс с собаками «Быстрый пёс» 3 октября, кросс «Лисья гора» 4 октября и Крылатский трейл 25 октября. Подробнее о мероприятиях – на сайте https://runc.run/.

Фото: Евгений Михайлов

Пресс-служба Минспорта России

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