ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» взыскал с должников более 500 миллионов рублей просроченной дебиторской задолженности за газ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 сентября 2020, 15:15

На сегодняшний день специалистами компании подано в суд более 11 тысяч исков на общую сумму более 1 млрд 400 млн рублей. Было удовлетворено 8700 исковых заявлений на общую сумму более 506,8 млн рублей. Оставшиеся дела находятся на рассмотрении.

В указанный период претензионно-исковая работа велась по двум категориям потребителей-должников: юридическим и физическим лицам.

В отношении юридических лиц за восемь месяцев 2020 года было подано 480 исков на общую сумму 1 млрд 349 млн рублей.

В отношении должников — физических лиц юристами «Газпром межрегионгаз Ульяновск» было подано 10 579 исков на сумму более 59,5 млн рублей.

Владимир Камеко, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск»: «В рамках защиты своих экономических интересов, поставщик газа вправе использовать все способы, предусмотренные законодательством. Итоги работы показали, что на сегодняшний день претензионно-исковая работа по взысканию долгов потребителей остается одной из самых результативных мер в работе с должниками. Следует отметить, что данная мера является крайней — мы идем в суд только после того, как на абонента-должника не подействовали меры досудебного урегулирования погашения задолженности».

Справка

Компания «Газпром межрегионгаз Ульяновск» применяет все предусмотренные законом меры для взыскания долгов, отдавая приоритет досудебной работе с каждым должником. Население неоднократно оповещается о необходимости погашения долга — как по телефону, так и соответствующими уведомлениями. Регулярно проводятся рейды для работы с должниками по месту их проживания.

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