Подписана первая программа развития газоснабжения и газификации Амурской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 сентября 2020, 17:10

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Амурской области Василий Орлов подписали первую программу развития газоснабжения и газификации региона — на 2021–2025 годы.

С вводом в эксплуатацию магистрального газопровода «Сила Сибири» «Газпром» создал основу для сетевой газификации Амурской области. На сегодняшний день уже построен и готовится к вводу в эксплуатацию первый в регионе газопровод-отвод от «Силы Сибири» с газораспределительной станцией (ГРС) «Углегорск».

Согласно подписанной программе, компания построит еще три газопровода-отвода с ГРС, а также межпоселковые газопроводы. В результате будут созданы условия для газификации космодрома «Восточный» и котельной г. Циолковского, городов Свободный и Благовещенск, сел Чигири и Верхнеблаговещенское, а также золотодобывающего предприятия в Магдагачинском районе. В 2021–2025 годах «Газпром» направит на эти цели 2,145 млрд руб.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 4,835 тыс. домовладений, 22 котельных и предприятий.

Планируется, что в результате реализации программы уровень газификации Амурской области вырастет с нуля до 11,6%.

Газификация Амурской области

планируемый уровень газификации Амурской области к концу 2025 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Амурской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Амурской области заключено Соглашение о сотрудничестве.

В рамках программы «Газпром — детям» на территории области построены пришкольные стадионы и многофункциональные спортивные площадки, оказана помощь в реконструкции и ремонте спортивных объектов. В настоящее время ведется строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов: двух — в Благовещенске, по одному — в Тынде, пгт. Магдагачи и с. Тамбовка.

Управление информации ПАО «Газпром»

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