После прокурорского вмешательства в Калужской области погашена задолженность по контракту перед субъектом малого бизнеса на сумму свыше 35 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Калужской области проведена проверка доводов обращения директора юридического лица по вопросу несвоевременной оплаты заказчиком обязательств по муниципальному контракту.

Установлено, что подведомственное органу местного самоуправления учреждение заключило муниципальный контракт с хозяйствующим субъектом на оказание услуг по украшению города к праздничным мероприятиям на сумму свыше 39 млн руб.

Предприниматель выполнил условия сделки в установленный срок, возникший спор с заказчиком по объемам работ разрешен в судебном порядке, суд принял сторону организации – исполнителя заказа.

Однако муниципальное учреждение мер к погашению задолженности перед субъектом предпринимательства не принимало.

В связи с этим прокуратура внесла городскому голове города Калуги представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования задолженность по контракту полностью погашена.

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