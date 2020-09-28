Послом федерального проекта «Спорт – норма жизни» стал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков

Source: Russia Ministry of Sport

27 сентября в рамках III этапа велогонки Gran Fondo Russia в подмосковной Рузе был представлен третий посол федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, победитель многодневки «Тур де Ски» Александр Легков наряду с фигуристкой Евгенией Медведевой и следж-хоккеистом Дмитрием Лисовым стал послом здорового и активного образа жизни.

Перед церемонией вручения звезды амбассадора Александр Легков принял участие в велошоссейном заезде на дистанции 96 км.

Спортсмен обратился к участникам велогонки: «Для меня герои – это вы. Занимаетесь спортом, находите для этого время. Большую часть жизни я тренировался и понимаю, что профессиональным спортсменом быть проще, чем любителями такого высокого уровня, как вы, которые помимо спорта ещё и ежедневно в работе. Я восхищаюсь вами. Может быть, я где-то подстёгиваю вас заниматься спортом, который вы сами выбрали для себя, но и вы меня вдохновляете каждый день поддерживать форму, жить активно. Я думаю, здесь на заезде не нужно подробно рассказывать, что такое «Спорт – норма жизни» – эти слова у вас в крови. Давайте все вместе направлять свою энергию в массы, мотивировать окружающих на занятия спортом. С помощью спорта можно добиться больших успехов в любом деле. Он закаляет, дисциплинирует, даёт силы и настроение, позволяет становиться сильнее. Когда вы бегаете, прыгаете, двигаетесь, то уходит негатив, а в голове формируются свежие позитивные мысли».

Вместе с Александром Легковым на старт велошоссейного заезда вышли более 1100 гонщиков – как профессионалы, так и любители. Звёздную компанию Александру составил на трассе и популярный телеведущий Иван Ургант. Этот этап стал одним из самых массовых в истории Gran Fondo Russia.

Gran Fondo – самая популярная в мире серия шоссейных велосипедных заездов. В России заезды серии проводятся с 2016 года.

В Рузе гонщикам были предложены три дистанции на выбор – 30, 50 и 96 км. «Титульным» заездом стала гонка на 96 км для подготовленных спортсменов. Её победителем стал Дмитрий Пузанов, второе место занял Сергей Трубецкой, третье – Константин Куперасов.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» направлен на обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, развитие массового спорта, подготовку спортивного резерва, совершенствование спортивной инфраструктуры. К 2030 году количество россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должно достигнуть 70 процентов от всего населения страны.

Пресс-служба Минспорта России

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