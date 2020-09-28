Правоохранительные органы проверят деятельность теплоснабжающих организаций Омской области, значительно увеличивших задолженность за газ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 сентября 2020, 15:05

На инициированном ООО «Газпром межрегионгаз Омск» заседании межведомственной комиссии по урегулированию задолженности коммунальных организаций за потребленные теплоэнергетические ресурсы в Омской области (созданной при правительстве региона в 2017 году), проходившем при участии губернатора, принято решение о проведении правоохранительными органами проверки деятельности теплоснабжающих организаций (ТСО), долги за газ которых значительно возросли.

Среди них — крупнейший дебитор поставщика газа — муниципальное предприятие Омска «Тепловая компания». С 2016 года дебитор в 6 раз увеличил задолженность (по данным на 01.09.2020 она составляет 589,1 млн рублей).

ООО «Тепловая компания 2» Москаленского района имеет задолженность за газ порядка 14 млн рублей. ТСО прекратила свою деятельность, т. к. администрация района не продлила договор аренды на котельные. Вопрос погашения задолженности за газ остается открытым.

МП ПОКХ Азовского ННМР Омской области увеличило с 2018 года просроченную задолженность почти на 7,3 млн рублей, долг составляет 10,7 млн рублей.

МУП «Тепловодоснабжение» Черлакского района, созданное в 2015 году, ежегодно наращивает просроченную задолженность, она составляет 18,4 млн рублей.

«Безответственное отношение к финансово-хозяйственной деятельности руководства ряда теплоснабжающих организаций влечет существенный рост задолженности за газ, несмотря на все законные меры, предпринимаемые нашей компанией для ее снижения. Долги ТСО делают заложниками жителей, выполняющих обязательства по платежам за тепло, поскольку отсутствие просроченной задолженности за газ — это одно из оснований для получения паспорта готовности котельных ТСО и своевременного начала отопительного сезона», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Евгений Еловик.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Омск» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа разным категориям потребителей в Омске и Омской области и сбор платежей за газ.

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