Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Луна-2528.09.2020 16:34

Продолжаются работы по проекту «Луна-Глоб»

В настоящее время продолжаются опытно-конструкторские работы по проекту «Луна-Глоб», в рамках которого НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») создает космический аппарат (КА) «Луна-Глоб» («Луна-25»). В июле-сентябре 2020 года в отраслевом испытательном центре Госкорпорации «Роскосмос» ФКП «НИЦ РКП» в г. Пересвет были проведены тепловакуумные испытания теплового макета КА «Луна-25».

Этап наземной отработки экспериментального изделия включал в себя: проведение атмосферных тепловых испытаний в вакуумной камере ВК 600/300, имитирующей работу КА на стартовом комплексе, а также тепловакуумные испытания, имитирующие работу КА во время летной эксплуатации. В процессе этих испытаний макет подвергался воздействию космического вакуума, холодного «черного» космоса, отраженного от планет солнечного излучения, и самого солнечного излучения. Были воспроизведены тепловые нагрузки на КА на этапах выведения, перелета, искусственного спутника Луны, посадки на Луну, а также работа на Луне с имитацией лунных суток.

Все время испытаний велась непрерывная запись всей телеметрической информации (около 600 параметров) по объекту испытаний. Полученные данные позволяют разработчикам провести полный анализ правильности расчета тепловой математической модели космического аппарата «Луна-25».

После возврата в НПО Лавочкина работы с макетом не заканчиваются, в настоящее время ведутся работы по продолжению тепловых атмосферных испытаний, имитирующих работу КА на техническом комплексе космодрома.

Российский космический аппарат «Луна-25», который станет продолжением советских станций одноименной серии, планируется запустить в октябре 2021 года. Тематическим заказчиком проекта в рамках реализации Федеральной космической программы 2016–2025 гг. является Российская академия наук. «Луна-25» открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и доставку лунного грунта на Землю.

MIL OSI